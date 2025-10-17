鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至-0.99元，預估目標價為29.9元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台化(1326-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-1.01元上修至-0.99元，其中最高估值0.99元，最低估值-1.39元，預估目標價為29.9元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|0.99(0.99)
|1.52
|2.26
|最低值
|-1.39(-1.39)
|-0.89
|0.75
|平均值
|-0.47(-0.47)
|0.46
|1.19
|中位數
|-0.99(-1.01)
|0.54
|1.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|345,973,000
|350,531,000
|346,272,000
|最低值
|291,094,000
|281,802,000
|276,617,000
|平均值
|309,884,220
|307,301,340
|314,013,520
|中位數
|304,491,500
|302,017,650
|316,747,280
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.06
|1.46
|1.26
|6.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|348,607,574
|332,619,533
|379,896,563
|365,812,098
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至-1.01元，預估目標價為29.9元
- 四寶Q4展望僅台塑估業績成長 地緣政治影響油價下檔有撐
- 9月營收2好2壞 南亞受惠電子材料需求強勁、年月雙增最優
- 〈台股盤後〉台積電衝上1400元 中秋前收26761點史高 周線大漲1180點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇