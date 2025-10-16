外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心
1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、力積電 (6770-TW)、元大高股息 (0056-TW)、友達 (2409-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、友達 (2409-TW)、元大高股息 (0056-TW)、鴻海 (2317-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、華新 (1605-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、神達 (3706-TW)、華新 (1605-TW)、友達 (2409-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)
5. 外資當日 (15) 賣超的股票
元大台灣50 (0050-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、華邦電 (2344-TW)、友達 (2409-TW)
