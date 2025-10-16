search icon



鉅亨網新聞中心


1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、力積電 (6770-TW)、元大高股息 (0056-TW)、友達 (2409-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、友達 (2409-TW)、元大高股息 (0056-TW)、鴻海 (2317-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、華新 (1605-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、神達 (3706-TW)、華新 (1605-TW)、友達 (2409-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)


5. 外資當日 (15) 賣超的股票
元大台灣50 (0050-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、華邦電 (2344-TW)、友達 (2409-TW)
 

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
力積電29.8+7.19%
友達13.25+0.76%
鴻海216.5+4.84%
華新29.45+8.47%
神達94+2.40%
泰金寶-DR6.38+1.11%
華邦電44+10.0%
元大台灣5062.7+1.46%
國泰台灣領袖5026.08+1.36%
元大高股息37.1+1.17%
群益台灣精選高息21.41+0.94%
期街口布蘭特正29.91+0.20%

