盤中速報 - Dogwifhat大漲8.26%，報0.59美元
鉅亨網新聞中心
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過8.26%，最新價格0.59美元，總成交量達0.44億美元，總市值5.89億美元，目前市值排名第 52 名。
近 1 日最高價：0.6美元，近 1 日最低價：0.53美元，流通供給量：998,840,090。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-21.74%
- 近 1 月：-33.75%
- 近 3 月：-45.72%
- 近 6 月：+49.87%
- 今年以來：-68.62%
