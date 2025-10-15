盤中速報 - MANTRA大漲13.18%，報0.14美元
MANTRA(OM)在過去 24 小時內漲幅超過13.18%，最新價格0.14美元，總成交量達0.45億美元，總市值1.47億美元，目前市值排名第 100 名。
近 1 日最高價：0.16美元，近 1 日最低價：0.12美元，流通供給量：1,054,765,572。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.99%
- 近 1 月：-35.00%
- 近 3 月：-43.47%
- 近 6 月：-83.28%
- 今年以來：-96.46%
