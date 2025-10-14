search icon



外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.07%，報10.1839元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間14日18:10，美元/挪威克朗上漲0.108點漲幅達1.07%，暫報10.1839點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.45%
  • 近 1 週：+1.66%
  • 近 3 月：-0.22%
  • 近 6 月：-5.07%
  • 今年以來：-11.22%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.79，本日上漲0.32%
  • 美元/瑞郎相關性0.66，本日上漲0.05%
  • 美元/加幣相關性0.64，本日上漲0.27%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.73，本日上漲1.06%
  • 歐元/美元相關性-0.69，本日上漲0.15%
  • 紐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.72%

台股首頁我要存股
美元/挪威克朗10.193+1.17%
加幣/美元0.7103-0.30%
澳元/美元0.6444-1.08%
歐元/美元1.1554-0.15%
紐元/美元0.5683-0.73%

