外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.48%，報1.1562元
截至台北時間13日20:30，歐元/美元下跌0.0056點跌幅達0.48%，暫報1.1562點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.98%
- 近 1 週：-1.05%
- 近 3 月：-0.61%
- 近 6 月：+2.27%
- 今年以來：+12.20%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.91，本日下跌0.69%
- 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日下跌0.18%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.89，本日下跌0.3%
