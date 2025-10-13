search icon



外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.48%，報1.1562元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間13日20:30，歐元/美元下跌0.0056點跌幅達0.48%，暫報1.1562點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.98%
  • 近 1 週：-1.05%
  • 近 3 月：-0.61%
  • 近 6 月：+2.27%
  • 今年以來：+12.20%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/加幣相關性0.85，本日下跌0.44%
  • 英鎊/美元相關性0.83，本日下跌0.23%
  • 澳元/美元相關性0.71，本日下跌0.57%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.91，本日下跌0.69%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日下跌0.18%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.89，本日下跌0.3%

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1570-0.41%
加幣/美元0.7134-0.04%
英鎊/美元1.3333-0.19%
澳元/美元0.6510+0.63%

