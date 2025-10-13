鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過39.99億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格114,801.34美元，24小時漲跌幅+3.24%；以太幣(ETH)現報價格4,149.48美元，24小時漲跌幅+8.82%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達39.99億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達37.34億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達32.81億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：愛麗絲(ALICE)24小時跌幅49.4%；DEGO(DEGO)24小時跌幅37.9%；API3(API3)24小時跌幅34.8%。
近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅51.3%；IOTX(IOTX)近一週漲幅43.5%；KAVA(KAVA)近一週漲幅43.3%。
近一週跌幅：大零幣(ZEC)近一週跌幅68.5%；達世幣(DASH)近一週跌幅52.7%；Radiant Capital(RDNT)近一週跌幅14.3%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 崩盤預言成真：分析師Ash Crypto預測比特幣及以太幣的Q4強勁反彈
- 盤中速報 - 以太幣大漲8.99%，報4,175.2美元
- 同樣是穩定幣脫鉤 Ethena USDe一天內回穩 未像LUNA一樣消亡
- 先知巨鯨再現！1.6億美元新空單直指比特幣崩盤 「內幕交易」疑雲再起
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇