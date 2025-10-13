鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過39.99億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-13 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：愛麗絲(ALICE)24小時跌幅49.4%；DEGO(DEGO)24小時跌幅37.9%；API3(API3)24小時跌幅34.8%。

近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅51.3%；IOTX(IOTX)近一週漲幅43.5%；KAVA(KAVA)近一週漲幅43.3%。