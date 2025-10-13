盤中速報 - 幣安幣大漲16.16%，報1,345.1美元
鉅亨網新聞中心
幣安幣(BNB)在過去 24 小時內漲幅超過16.16%，最新價格1,345.1美元，總成交量達18.37億美元，總市值1,874.43億美元，目前市值排名第 3 名。
近 1 日最高價：1,353.6美元，近 1 日最低價：1,154.7美元，流通供給量：139,287,205。
幣安幣是由Binance平台發行的功能型代幣，可以用來支付幣安交易所的手續費或參與投資活動。原先是部署在以太坊網絡上的ERC-20代幣，然而隨著幣安鏈主網發佈上線，現已今有三種BNB存在：幣安鏈的BEP-2；幣安智能鏈的BEP-20；以太坊的ERC-20。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.84%
- 近 1 月：+39.97%
- 近 3 月：+88.85%
- 近 6 月：+123.67%
- 今年以來：+84.63%
