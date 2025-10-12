盤中速報 - Aptos大跌9.06%，報3.62美元
鉅亨網新聞中心
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過9.06%，最新價格3.62美元，總成交量達0.37億美元，總市值24.88億美元，目前市值排名第 24 名。
近 1 日最高價：4.14美元，近 1 日最低價：3.51美元，流通供給量：686,642,651。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-33.36%
- 近 1 月：-21.28%
- 近 3 月：-24.23%
- 近 6 月：-26.67%
- 今年以來：-59.65%
