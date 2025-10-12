鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過34.38億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-12 10:15

‌



24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅69%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅31.2%；大零幣(ZEC)24小時跌幅23.2%。

‌



近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅51.9%；BounceBit(BB)近一週漲幅44.9%；KAVA(KAVA)近一週漲幅44.2%。