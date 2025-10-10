盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大跌5.12%，報314.51美元
MongoDB公司(MDB-US)截至台北時間10日23:32股價下跌16.97美元，報314.51美元，跌幅5.12%，成交量759,266（股），盤中最高價337.95美元、最低價314.51美元。
MongoDB公司(MDB-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.59%
- 近 1 月：+0.12%
- 近 3 月：+52.67%
- 近 6 月：+127.27%
- 今年以來：+42.38%
