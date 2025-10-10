search icon



盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大跌5.12%，報314.51美元

鉅亨網新聞中心


MongoDB公司(MDB-US)截至台北時間10日23:32股價下跌16.97美元，報314.51美元，跌幅5.12%，成交量759,266（股），盤中最高價337.95美元、最低價314.51美元。

美股指數盤中表現

MongoDB公司(MDB-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.59%
  • 近 1 月：+0.12%
  • 近 3 月：+52.67%
  • 近 6 月：+127.27%
  • 今年以來：+42.38%

美股美股盤中盤中速報MongoDB公司

台股首頁我要存股
S&P 5006632.10-1.53%
道瓊指數45800.13-1.20%
NASDAQ22578.32-1.94%
費城半導體6594.26-3.60%
MongoDB公司317.3-4.28%

