盤後速報 - 佳和(1449)下週(10月13日)除權0.33元，預估參考價11.81元
佳和(1449-TW)下週(10月13日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.33元。
以今日(10月3日)收盤價12.20元計算，預估參考價為11.81元，權值合計為0.39元。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
佳和(1449-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為纖維紡織品之加工及買賣。紡織品及機械之進出口及買賣。委託興建商業大樓等。近5日股價上漲5.63%，集中市場加權指數上漲4.62%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/13
|12.20
|0.0
|0.0%
|0.32663400000000004
|2024/09/19
|19.4
|0.03083
|0.16%
|0.27744
|2023/10/31
|14.05
|0.0
|0.0%
|0.2936
