鉅亨速報

盤後速報 - 佳和(1449)下週(10月13日)除權0.33元，預估參考價11.81元

鉅亨網新聞中心


佳和(1449-TW)下週(10月13日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.33元。

以今日(10月3日)收盤價12.20元計算，預估參考價為11.81元，權值合計為0.39元。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

佳和(1449-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為纖維紡織品之加工及買賣。紡織品及機械之進出口及買賣。委託興建商業大樓等。近5日股價上漲5.63%，集中市場加權指數上漲4.62%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/13 12.20 0.0 0.0% 0.32663400000000004
2024/09/19 19.4 0.03083 0.16% 0.27744
2023/10/31 14.05 0.0 0.0% 0.2936

集中市場加權指數26761.06+1.45%
佳和12.2+0.00%

