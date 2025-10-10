李強拜會金正恩 金正恩：堅決反對台獨分裂行徑

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-10 07:48

中共中央政治局常委、中國國務院總理李強周四（9 日）在平壤北韓勞動黨中央委員會拜會勞動黨總書記、國務委員長金正恩，金正恩說，堅決反對台獨分裂行徑。

李強拜會金正恩。（圖：新華社）

據《新華社》周五報導，李強表示，上個月金正恩赴北京出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年活動，與中共總書記習近平舉行會談，就進一步深化兩國關係指明方向，擘畫藍圖。

李強說，中國始終從戰略高度和長遠角度看待兩國關係，維護好、鞏固好、發展好兩國傳統友好合作關係，是中方堅定不移的方針。中方願同北韓遵循兩黨兩國最高領導人的共同指引，推動雙邊關係不斷取得新發展。

李強指出，中方願同北韓加強高層交往和戰略溝通，進一步弘揚傳統友誼，深化務實合作，密切在國際地區事務中的協調配合，加強多邊協作，堅定捍衛和踐行多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

據《新華社》報導，金正恩表示，兩國關係牢不可破，無論國際形勢如何變化，鞏固和發展兩國友好合作關係，是北韓堅定不移的立場，符合雙方共同利益。

金正恩稱，堅定支持「一個中國」原則，堅決反對台獨分裂行徑，以及任何外部干涉，支持中方在涉港、涉疆、涉藏問題上的立場。