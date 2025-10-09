鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估下修至1.97元，預估目標價為373.79元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.04元下修至1.97元，其中最高估值7.61元，最低估值-0.38元，預估目標價為373.79元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.61(7.61)
|11.74
|17.26
|18.19
|最低值
|-0.38(-0.38)
|0.65
|1.19
|7.47
|平均值
|2.26(2.34)
|6.01
|9.46
|11.95
|中位數
|1.97(2.04)
|5.96
|9.28
|11.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.09億
|70.03億
|87.76億
|101.24億
|最低值
|49.10億
|42.83億
|48.34億
|67.01億
|平均值
|52.24億
|63.15億
|73.21億
|80.98億
|中位數
|52.40億
|63.95億
|72.58億
|80.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.16
|-15.25
|-19.41
|-8.44
|-6.13
|營業收入
|3.09億
|11.78億
|14.14億
|24.57億
|38.12億
詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
