鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至2.04元，預估目標價為362.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)做出2025年EPS預估：中位數由2元上修至2.04元，其中最高估值7.61元，最低估值-0.38元，預估目標價為362.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.61(7.61)11.5917.2618.19
最低值-0.38(-0.38)0.651.197.33
平均值2.32(2.26)6.019.4211.86
中位數2.04(2)6.069.2811.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值54.09億70.03億87.76億101.24億
最低值49.10億42.83億48.34億64.89億
平均值52.22億63.01億73.03億81.26億
中位數52.40億63.95億72.58億84.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.16-15.25-19.41-8.44-6.13
營業收入3.09億11.78億14.14億24.57億38.12億

詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR332.2+1.53%

