search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)EPS預估下修至4.69元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.83元下修至4.69元，其中最高估值5.05元，最低估值4.4元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.05(5.05)5.866.957
最低值4.4(4.4)5.2467
平均值4.71(4.75)5.546.527
中位數4.69(4.83)5.556.557

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值207.84億229.43億223.00億233.91億
最低值171.33億169.23億178.52億233.91億
平均值187.49億196.58億204.54億233.91億
中位數181.65億189.32億210.02億233.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.0011.4012.591.713.72
營業收入147.46億220.99億264.13億186.23億187.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRBG

相關行情

台股首頁我要存股
Corebridge Financial Inc.32.06-1.11%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty