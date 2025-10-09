鉅亨速報 - Factset 最新調查：Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)EPS預估下修至4.69元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.83元下修至4.69元，其中最高估值5.05元，最低估值4.4元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.05(5.05)
|5.86
|6.95
|7
|最低值
|4.4(4.4)
|5.24
|6
|7
|平均值
|4.71(4.75)
|5.54
|6.52
|7
|中位數
|4.69(4.83)
|5.55
|6.55
|7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|207.84億
|229.43億
|223.00億
|233.91億
|最低值
|171.33億
|169.23億
|178.52億
|233.91億
|平均值
|187.49億
|196.58億
|204.54億
|233.91億
|中位數
|181.65億
|189.32億
|210.02億
|233.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.00
|11.40
|12.59
|1.71
|3.72
|營業收入
|147.46億
|220.99億
|264.13億
|186.23億
|187.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
