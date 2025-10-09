search icon



1. 外資累計買超 5 日的股票
群創 (3481-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、台新新光金 (2887-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、台新新光金 (2887-TW)、群創 (3481-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
群創 (3481-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、台新新光金 (2887-TW)、華新 (1605-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
群創 (3481-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、華新 (1605-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、台新新光金 (2887-TW)


5. 外資當日 (08) 買超的股票
群創 (3481-TW)、台新新光金 (2887-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)、永豐金 (2890-TW)
 

費城半導體6860.203.40%
群創15.4+0.98%
台新新光金18.55+0.54%
華新31.35+4.85%
永豐金26.25+0.96%
國泰永續高股息21.63+0.65%
群益台灣精選高息21.37+0.47%
元大台灣價值高息9.52+0.42%
國泰費城半導體54.15+3.44%

#偏強機會股

偏強
華新

85%

勝率
偏強
台新光

60.87%

勝率

#上升三紅K

偏強
華新

85%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
華新

85%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
華新

85%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
群創

86.36%

勝率
偏強
台新光

60.87%

勝率

