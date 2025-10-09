外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 外資累計買超 5 日的股票
群創 (3481-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、台新新光金 (2887-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、台新新光金 (2887-TW)、群創 (3481-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
群創 (3481-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、台新新光金 (2887-TW)、華新 (1605-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
群創 (3481-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、華新 (1605-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、台新新光金 (2887-TW)
5. 外資當日 (08) 買超的股票
群創 (3481-TW)、台新新光金 (2887-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)、永豐金 (2890-TW)
