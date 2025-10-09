search icon



1. 投信累計賣超 5 日的股票
凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、遠東新 (1402-TW)、長榮航 (2618-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
凱基美國非投等債 (00945B-TW)、中信金 (2891-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、凱基金 (2883-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、台新新光金 (2887-TW)、聯電 (2303-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、興富發 (2542-TW)、國泰金 (2882-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)


5. 投信當日 (08) 賣超的股票
興富發 (2542-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、台新新光金 (2887-TW)
 

相關行情

台股首頁我要存股
凱基金15.05+0.33%
聯電45.85+2.00%
遠東新27.75+0.18%
長榮航38.25+0.53%
中信金43.05+1.29%
玉山金32.95+0.46%
台新新光金18.55+0.54%
興富發38.9-0.13%
國泰金66+1.07%
凱基美國非投等債14.18+0.00%
群益優選非投等債9.48-0.11%

