外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.5%，報1.1598元
截至台北時間09日00:32，歐元/美元下跌0.0058點跌幅達0.5%，暫報1.1598點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.52%
- 近 1 週：-0.68%
- 近 3 月：-0.45%
- 近 6 月：+6.83%
- 今年以來：+12.56%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.91，本日下跌0.54%
- 美元/新加坡幣相關性-0.90，本日下跌0.31%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.89，本日下跌0.75%
