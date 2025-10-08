search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 聯上發(2537)9月營收9,757萬元年增率高達19374.45％

鉅亨網新聞中心


聯上發(2537-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣9,757萬元，年增率19374.45%，月增率15764.55%。

今年1-9月累計營收為5.97億元，累計年增率-60.52%。

最新價為10.7元，近5日股價下跌-4.07%，相關建材營造下跌-2.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-137 張
  • 外資買賣超：-129 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 9,757萬 19374% 15765%
25/8 62萬 -1% -99%
25/7 6,617萬 -76% -31%
25/6 9,650萬 -68% 210%
25/5 3,117萬 -87% 5715%
25/4 54萬 -100% 7%

聯上發(2537-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業辦公大樓出租出售業務。代理及買賣各種工程材料建設機械及進出口業務。電腦設備安裝業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收聯上發

相關行情

台股首頁我要存股
聯上發10.7+0.94%
美元/台幣30.535+0.05%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty