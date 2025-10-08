search icon



鉅亨速報

營收速報 - 光寶科(2301)9月營收154.31億元年增率高達30.22％

鉅亨網新聞中心


光寶科(2301-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣154.31億元，年增率30.22%，月增率-1.39%。

今年1-9月累計營收為1,217.31億元，累計年增率23.17%。

最新價為172元，近5日股價上漲0.29%，相關電腦週邊上漲4.94%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-23522 張
  • 外資買賣超：-23165 張
  • 投信買賣超：-2215 張
  • 自營商買賣超：+1858 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 154.31億 30% -1%
25/8 156.49億 30% 13%
25/7 138.12億 7% 1%
25/6 136.20億 16% 2%
25/5 133.95億 22% -0%
25/4 134.08億 27% 0%

光寶科(2301-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務。多功能事務機、資料儲存設備之製造加工及買賣業務。網路設備、系統設備及其他影像處理設備之製造加工及買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

光寶科

台股首頁我要存股
光寶科172-0.58%
美元/台幣30.535+0.05%

