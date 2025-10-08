營收速報 - 光寶科(2301)9月營收154.31億元年增率高達30.22％
今年1-9月累計營收為1,217.31億元，累計年增率23.17%。
最新價為172元，近5日股價上漲0.29%，相關電腦週邊上漲4.94%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-23522 張
- 外資買賣超：-23165 張
- 投信買賣超：-2215 張
- 自營商買賣超：+1858 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|154.31億
|30%
|-1%
|25/8
|156.49億
|30%
|13%
|25/7
|138.12億
|7%
|1%
|25/6
|136.20億
|16%
|2%
|25/5
|133.95億
|22%
|-0%
|25/4
|134.08億
|27%
|0%
光寶科(2301-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務。多功能事務機、資料儲存設備之製造加工及買賣業務。網路設備、系統設備及其他影像處理設備之製造加工及買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
