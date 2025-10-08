盤中速報 - API3大跌9.62%，報0.923美元

API3(API3幣)是API3專案的原生權杖，賦予其持有者通過API3 DAO參與API3生態系統治理的權利。為了在API3DAO中產生股份，代幣持有者必須將API3代幣質押到保險池中，這也讓他們可以獲得每週的獎勵。API3是Web3.0的去中心化API。API3資料來源、dAPIs以及聚合了來自第一方預言機的資料，由全球主流的API提供商運營。