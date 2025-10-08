盤中速報 - Ethena大跌8.19%，報0.54美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.19%，最新價格0.54美元，總成交量達1.04億美元，總市值35.67億美元，目前市值排名第 23 名。
近 1 日最高價：0.61美元，近 1 日最低價：0.53美元，流通供給量：6,621,875,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.04%
- 近 1 月：-30.12%
- 近 3 月：+105.73%
- 近 6 月：+98.40%
- 今年以來：-43.05%
