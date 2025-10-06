盤後速報 - 新光BBB投等債20+(00970B)次交易(7)日除息0.04元，參考價9.42元
鉅亨網新聞中心
新光BBB投等債20+(00970B-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.04元。
首日參考價為9.42元，相較今日收盤價9.46元，息值合計為0.04元，股息殖利率0.44%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/07
|9.46
|0.042
|0.44%
|0.0
|2025/09/04
|9.11
|0.04
|0.44%
|0.0
|2025/08/04
|8.95
|0.045
|0.5%
|0.0
|2025/07/04
|8.77
|0.05
|0.57%
|0.0
|2025/06/05
|8.84
|0.053
|0.6%
|0.0
