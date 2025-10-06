search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 新光BBB投等債20+(00970B)次交易(7)日除息0.04元，參考價9.42元

鉅亨網新聞中心


新光BBB投等債20+(00970B-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.04元。

首日參考價為9.42元，相較今日收盤價9.46元，息值合計為0.04元，股息殖利率0.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/07 9.46 0.042 0.44% 0.0
2025/09/04 9.11 0.04 0.44% 0.0
2025/08/04 8.95 0.045 0.5% 0.0
2025/07/04 8.77 0.05 0.57% 0.0
2025/06/05 8.84 0.053 0.6% 0.0

新光BBB投等債20+9.46+0.42%

