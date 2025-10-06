search icon



盤中速報 - Astar大漲15.99%，報0.0279美元

鉅亨網新聞中心


Astar(ASTR)在過去 24 小時內漲幅超過15.99%，最新價格0.0279美元，總成交量達0.24億美元，總市值2.37億美元，目前市值排名第 90 名。

近 1 日最高價：0.0318美元，近 1 日最低價：0.0236美元，流通供給量：8,157,200,280。

Astar Network為Polkadot dApp樞紐，擔任Polkadot與多個Layer 1區塊鏈之間的通道。目標是建立支持 DeFi、NFT 和 DAO 的首要多鏈智能合約中心。 Astar Network 是提高 Polkadot擴展性和操作性的關鍵組件，在設計上不支持智能合約。作為一種 Substrate 區塊鏈，提供開發可擴展 dApp 和支持Layer 2 解決方案。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+9.41%
  • 近 1 月：+6.69%
  • 近 3 月：+10.40%
  • 近 6 月：+5.63%
  • 今年以來：-59.98%

