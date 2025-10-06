盤中速報 - Astar大漲15.99%，報0.0279美元

Astar Network為Polkadot dApp樞紐，擔任Polkadot與多個Layer 1區塊鏈之間的通道。目標是建立支持 DeFi、NFT 和 DAO 的首要多鏈智能合約中心。 Astar Network 是提高 Polkadot擴展性和操作性的關鍵組件，在設計上不支持智能合約。作為一種 Substrate 區塊鏈，提供開發可擴展 dApp 和支持Layer 2 解決方案。