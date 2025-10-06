盤中速報 - CELO大漲9.37%，報0.455美元
CELO(CELO)在過去 24 小時內漲幅超過9.37%，最新價格0.455美元，總成交量達0.44億美元，總市值2.65億美元，目前市值排名第 84 名。
近 1 日最高價：0.5美元，近 1 日最低價：0.395美元，流通供給量：578,719,880。
Celo於2017啟動，2020年4月上線，是一家基於區塊鏈的數字支付公司，是一個充當加密貨幣的全球支付基礎設施的平台，旨在覆蓋移動用戶。目標是讓世界各地的任何人都可以訪問金融活動，這要歸功於與世界上任何電話號碼之間進行付款的可能性。Celo的穩定幣Celo Dollar（cUSD）的付款可以發送到人們的電話號碼，而不是複雜的地址，電話號碼成為其加密貨幣收款地址，操作和使用更方便。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+60.45%
- 近 1 月：+37.49%
- 近 3 月：+45.14%
- 近 6 月：+46.26%
- 今年以來：-40.39%
