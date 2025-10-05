鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.6億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格124,395.44美元，24小時漲跌幅+1.62%；以太幣(ETH)現報價格4,585.95美元，24小時漲跌幅+1.99%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.6億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.3億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.73億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：CELO(CELO)24小時跌幅20%；大零幣(ZEC)24小時跌幅18%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅77.7%；AEVO(AEVO)近一週漲幅10.1%；FTT(FTT)近一週漲幅7.78%。
近一週跌幅：大零幣(ZEC)近一週跌幅159%；Verge(XVG)近一週跌幅70.3%；達世幣(DASH)近一週跌幅61.1%。
