盤中速報 - Sei大漲8.35%，報0.3美元
Sei(SEI)在過去 24 小時內漲幅超過8.35%，最新價格0.3美元，總成交量達0.33億美元，總市值17.92億美元，目前市值排名第 33 名。
近 1 日最高價：0.3美元，近 1 日最低價：0.28美元，流通供給量：6,006,666,666。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.59%
- 近 1 月：+3.76%
- 近 3 月：+5.42%
- 近 6 月：+81.30%
- 今年以來：-29.25%
