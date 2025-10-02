盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅3.57%，總成交額5.65億
鉅亨網新聞中心
台股今日化學工業類股表現強勁，02日09:49相關指數上漲3.57%，總成交額5.65億元，大盤占比1.3%。
該產業上漲家數7、下跌家數5、平盤家數0。領漲個股晶呈科技(4768-TW)02日09:48股價上漲10.5元，報210.0元，漲幅5.26%。
化學股價指數近5日下跌1.66%，櫃買市場加權指數下跌1.28%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.66%
|-1.28%
|近一月
|+9.81%
|+3.61%
|近三月
|+29.61%
|+12.6%
|近六月
|+28.77%
|+10.9%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 巨虹(8084)急拉4.36%報45.7元，成交103張
- 盤中速報 - 凱衛(5201)股價拉至漲停，漲停價53.5元，成交3,656張
- 盤中速報 - 艾華(6204)急拉3.99%報67.9元，成交49張
- 盤中速報 - 國眾(5410)股價拉至漲停，漲停價36.55元，成交1,846張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇