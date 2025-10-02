search icon



盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅3.57%，總成交額5.65億

鉅亨網新聞中心


台股今日化學工業類股表現強勁，02日09:49相關指數上漲3.57%，總成交額5.65億元，大盤占比1.3%。

該產業上漲家數7、下跌家數5、平盤家數0。領漲個股晶呈科技(4768-TW)02日09:48股價上漲10.5元，報210.0元，漲幅5.26%。

化學股價指數近5日下跌1.66%，櫃買市場加權指數下跌1.28%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.66% -1.28%
近一月 +9.81% +3.61%
近三月 +29.61% +12.6%
近六月 +28.77% +10.9%

