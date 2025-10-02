鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至10.68元，預估目標價為155.13元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國巨(2327-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.73元下修至10.68元，其中最高估值11.31元，最低估值10.01元，預估目標價為155.13元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|11.31(11.31)
|13.38
|14.53
|最低值
|10.01(10.01)
|11.28
|13.23
|平均值
|10.65(10.66)
|12.28
|14.08
|中位數
|10.68(10.73)
|12.31
|14.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|132,545,000
|149,896,000
|153,708,650
|最低值
|127,979,780
|132,749,840
|142,343,310
|平均值
|130,403,870
|140,398,010
|150,010,800
|中位數
|130,592,220
|139,763,000
|151,995,620
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|38.13
|41.8
|44.22
|46.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,667,329
|107,609,336
|121,086,925
|106,539,360
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
