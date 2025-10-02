鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)EPS預估下修至2.64元，預估目標價為75.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東元(1504-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.73元下修至2.64元，其中最高估值2.97元，最低估值2.45元，預估目標價為75.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.97(2.97)
|4.93
|8.95
|最低值
|2.45(2.54)
|2.7
|3.94
|平均值
|2.7(2.74)
|3.48
|6.45
|中位數
|2.64(2.73)
|3.27
|6.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|61,372,000
|125,621,000
|241,192,000
|最低值
|59,541,000
|62,048,000
|75,319,000
|平均值
|60,560,430
|75,957,570
|158,255,500
|中位數
|60,681,000
|69,363,000
|158,255,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.73
|2.76
|1.64
|2.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|55,234,746
|59,393,661
|58,315,216
|52,557,027
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1504/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】集團股一波接一波，【1504東元】噴出後，下一個接棒的是誰?
- 〈台股盤後〉不畏美雜音干擾 台積電領攻漲162點 2萬6得而復失
- 小摩看好鴻海AI伺服器成長三大利多 上調目標價至270元
- 盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.25%，總成交額80.21億
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇