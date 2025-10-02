鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)EPS預估下修至2.64元，預估目標價為75.5元

search icon



Factset 最新調查：東元(1504-TW)EPS預估下修至2.64元，預估目標價為75.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東元(1504-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.73元下修至2.64元，其中最高估值2.97元，最低估值2.45元，預估目標價為75.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值2.97(2.97)4.938.95
最低值2.45(2.54)2.73.94
平均值2.7(2.74)3.486.45
中位數2.64(2.73)3.276.45

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值61,372,000125,621,000241,192,000
最低值59,541,00062,048,00075,319,000
平均值60,560,43075,957,570158,255,500
中位數60,681,00069,363,000158,255,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.732.761.642.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		55,234,74659,393,66158,315,21652,557,027

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1504/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

