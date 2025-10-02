search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報6433.3點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間01日11:57，費城半導體上漲63.48點（或1%），暫報6433.30點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.98%
  • 近 1 月：+12.36%
  • 近 3 月：+14.84%
  • 近 6 月：+48.66%
  • 今年以來：+27.91%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲6.63%；連貫(COHR-US)上漲4.71%；安謀控股公司(ARM-US)上漲4.32%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.13%；應用材料(AMAT-US)上漲3.53%。

部分成分股表現相對疲軟，邁威爾科技(MRVL-US)下跌2.61%；格羅方德(GFS-US)下跌2.51%；芯源系統(MPWR-US)下跌2.25%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌1.95%；英特格(ENTG-US)下跌1.78%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6442.551.14%
美光科技180.4049+7.82%
連貫113.11+5.00%
安謀控股公司147.935+4.56%
Onto Innovation Inc.135.295+4.70%
應用材料212.925+4.00%
邁威爾科技82.39-2.00%
格羅方德34.505-3.72%
芯源系統903.63-1.85%
恩智浦半導體223.26-1.96%
英特格91.39-1.16%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty