盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報6433.3點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間01日11:57，費城半導體上漲63.48點（或1%），暫報6433.30點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.98%
- 近 1 月：+12.36%
- 近 3 月：+14.84%
- 近 6 月：+48.66%
- 今年以來：+27.91%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲6.63%；連貫(COHR-US)上漲4.71%；安謀控股公司(ARM-US)上漲4.32%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.13%；應用材料(AMAT-US)上漲3.53%。
部分成分股表現相對疲軟，邁威爾科技(MRVL-US)下跌2.61%；格羅方德(GFS-US)下跌2.51%；芯源系統(MPWR-US)下跌2.25%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌1.95%；英特格(ENTG-US)下跌1.78%。
