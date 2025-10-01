盤中速報 - Ethena大漲9.25%，報0.59美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過9.25%，最新價格0.59美元，總成交量達0.58億美元，總市值39.12億美元，目前市值排名第 21 名。
近 1 日最高價：0.59美元，近 1 日最低價：0.53美元，流通供給量：6,621,875,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.82%
- 近 1 月：-11.02%
- 近 3 月：+121.37%
- 近 6 月：+51.52%
- 今年以來：-41.67%
