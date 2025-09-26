鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕(KMX-US)EPS預估下修至3.7元，預估目標價為65.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對車美仕(KMX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.9元下修至3.7元，其中最高估值4.12元，最低估值3.2元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.12(4.28)
|5.19
|6.43
|最低值
|3.2(3.45)
|3.44
|3.68
|平均值
|3.64(3.9)
|4.18
|4.9
|中位數
|3.7(3.9)
|4.18
|4.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|278.43億
|297.61億
|318.17億
|最低值
|257.52億
|259.61億
|274.21億
|平均值
|266.62億
|276.25億
|290.90億
|中位數
|265.37億
|272.63億
|285.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.52
|6.97
|3.03
|3.02
|3.21
|營業收入
|189.50億
|319.00億
|311.26億
|282.13億
|282.07億
詳細資訊請看美股內頁：
車美仕(KMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 汽車業對美國經濟發出警訊 二手車巨頭業績重挫凸顯多重困境
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕KMX-US的目標價調降至76.5元，幅度約3.16%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普(JBL-US)EPS預估上修至11.02元，預估目標價為253.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估上修至4.83元，預估目標價為157.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇