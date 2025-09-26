鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕(KMX-US)EPS預估下修至3.7元，預估目標價為65.00元

search icon



Factset 最新調查：車美仕(KMX-US)EPS預估下修至3.7元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對車美仕(KMX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.9元下修至3.7元，其中最高估值4.12元，最低估值3.2元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.12(4.28)5.196.43
最低值3.2(3.45)3.443.68
平均值3.64(3.9)4.184.9
中位數3.7(3.9)4.184.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值278.43億297.61億318.17億
最低值257.52億259.61億274.21億
平均值266.62億276.25億290.90億
中位數265.37億272.63億285.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.526.973.033.023.21
營業收入189.50億319.00億311.26億282.13億282.07億

詳細資訊請看美股內頁：
車美仕(KMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSKMX

