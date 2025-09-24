鉅亨速報 - Factset 最新調查：汽車地帶(AZO-US)EPS預估下修至157.11元，預估目標價為4,700.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對汽車地帶(AZO-US)做出2026年EPS預估：中位數由160.91元下修至157.11元，其中最高估值171.5元，最低估值138.9元，預估目標價為4,700.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|171.5(171.5)
|192.5
|211
|226.41
|最低值
|138.9(138.9)
|162.5
|193.42
|226.41
|平均值
|158.77(159.18)
|182.3
|202.12
|226.41
|中位數
|157.11(160.91)
|183.82
|201.36
|226.41
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|207.26億
|223.63億
|241.23億
|240.24億
|最低值
|198.71億
|209.65億
|227.34億
|240.24億
|平均值
|203.59億
|217.53億
|235.37億
|240.24億
|中位數
|203.66億
|218.20億
|236.14億
|240.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|95.19
|117.19
|132.36
|149.55
|營業收入
|146.30億
|162.52億
|174.57億
|184.90億
詳細資訊請看美股內頁：
汽車地帶(AZO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
