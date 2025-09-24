search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：汽車地帶(AZO-US)EPS預估下修至157.11元，預估目標價為4,700.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對汽車地帶(AZO-US)做出2026年EPS預估：中位數由160.91元下修至157.11元，其中最高估值171.5元，最低估值138.9元，預估目標價為4,700.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值171.5(171.5)192.5211226.41
最低值138.9(138.9)162.5193.42226.41
平均值158.77(159.18)182.3202.12226.41
中位數157.11(160.91)183.82201.36226.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值207.26億223.63億241.23億240.24億
最低值198.71億209.65億227.34億240.24億
平均值203.59億217.53億235.37億240.24億
中位數203.66億218.20億236.14億240.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS95.19117.19132.36149.55
營業收入146.30億162.52億174.57億184.90億

詳細資訊請看美股內頁：
汽車地帶(AZO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAZO

相關行情

台股首頁我要存股
汽車地帶4120-0.02%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty