臺銀2024年阻詐逾5億元公股銀居首！研討會探討川普2.0到防詐實績展金融韌性

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-23 18:45

‌



自 2024 年下半年至今，川普 2.0 推出的相關政策成為當前全球經濟與金融市場最大變數，更不斷考驗金融業韌性與應變能力。臺灣銀行 22 日舉辦「川普 2.0 全球經濟金融情勢展望暨公平待客趨勢」研討會，邀請專家深入剖析川普政策影響，並探討金融業如何在追求成長與創新之餘，持續落實公平待客原則。

臺灣銀行舉辦「川普 2.0 全球經濟金融情勢展望暨公平待客趨勢」研討會。（圖：臺銀提供）

研討會分為兩場專題演講，第一場由中華經濟研究院院長連賢明主講，針對川普政策對全球經濟與金融市場的潛在衝擊進行分析。第二場則由金融消費評議中心董事長杜怡靜分享金融詐騙防制機制的最新趨勢，強調金融機構在保護消費者財產安全上的責任。

‌



臺灣金控暨臺灣銀行董事長凌忠嫄致詞指出，川普 2.0 政策雖加劇全球金融市場的不確定性，但我國企業已歷經川普第一任期與疫情衝擊，逐步調整經營策略與全球布局。隨著美國關稅政策逐漸明朗，市場不確定性趨緩，全球經濟展望略有改善。我國銀行業資產品質良好、風險承受能力穩健，能持續支持企業調整與發展。

凌忠嫄也強調「公平待客」的重要性，指出「防制詐騙」已被金管會列為今明兩年評核重點之一。臺灣銀行長期貫徹政府打詐政策，成立跨部處「防制詐騙推動小組」，整合資源推動防詐作業，並運用 AI 科技優化警示帳戶模型，有效提升預警能力。臺銀亦積極參與反詐聯防機制，針對高齡與弱勢族群加強臨櫃關懷提問，打造全面防詐網。

根據統計，2020 年至 2025 年 8 月，臺灣銀行成功攔阻詐騙案件達 2,862 件，金額逾新臺幣 20.8 億元，其中 2024 年阻詐金額超過 5 億元，居公股銀行之首。臺銀也連續獲得內政部警政署與金管會表揚，肯定其在防詐與臨櫃關懷方面的卓越表現。

為強化誠信治理與金流透明度，臺灣銀行已導入 ISO 37001 反賄賂管理標準，成為國內首家通過驗證的金融機構，展現誠信經營的具體承諾。

研討會現場亦分享永續金融理念，介紹今年 8 月推出的全台首張木質信用卡「綠行卡 Green Go Card」，展現臺銀對環境保護與減碳的堅定承諾，並攜手消費者與產業夥伴打造兼具競爭力與社會責任的永續金融生態系。