鉅亨速報 - Factset 最新調查：弘塑(3131-TW)EPS預估下修至41.07元，預估目標價為1741.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對弘塑(3131-TW)做出2025年EPS預估：中位數由41.6元下修至41.07元，其中最高估值45.2元，最低估值38.51元，預估目標價為1741.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值45.2(45.2)60.0776.29
最低值38.51(38.51)53.4769.58
平均值41(41.49)56.5772.94
中位數41.07(41.6)56.5972.94

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值6,801,9808,484,1609,826,120
最低值6,068,0007,034,0009,346,150
平均值6,412,9907,794,9909,586,130
中位數6,431,0507,795,3709,586,130

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS29.0721.5625.3223.47
營業收入
(單位：新台幣千元)		4,073,4633,543,9943,723,3763,657,699

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3131/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股市場預估eps

