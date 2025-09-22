鉅亨速報 - Factset 最新調查：弘塑(3131-TW)EPS預估下修至41.07元，預估目標價為1741.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對弘塑(3131-TW)做出2025年EPS預估：中位數由41.6元下修至41.07元，其中最高估值45.2元，最低估值38.51元，預估目標價為1741.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|45.2(45.2)
|60.07
|76.29
|最低值
|38.51(38.51)
|53.47
|69.58
|平均值
|41(41.49)
|56.57
|72.94
|中位數
|41.07(41.6)
|56.59
|72.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6,801,980
|8,484,160
|9,826,120
|最低值
|6,068,000
|7,034,000
|9,346,150
|平均值
|6,412,990
|7,794,990
|9,586,130
|中位數
|6,431,050
|7,795,370
|9,586,130
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|29.07
|21.56
|25.32
|23.47
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,073,463
|3,543,994
|3,723,376
|3,657,699
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3131/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
