MaiCoin打造本土VASP領導品牌 現代財富通過金管會審核

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-22 20:58

MaiCoin 在積極配合主管機關各項規範要求後，旗下現代財富科技今 (22) 日正式成為金管會證期局公告的完成洗錢防制登記 VASP 業者，可持續提供合規虛擬資產交易、移轉和保管等相關服務，MaiCoin 表示，此為打造值得信賴的本土 VASP 領導品牌奠定永續發展的根基。

MaiCoin打造值得信賴的本土 VASP 領導品牌。(鉅亨網資料照)

現代財富科技有限公司主要營運 MaiCoin 數位資產買賣平台與 MaiCoin | MAX 數位資產交易所，MaiCoin 指出，完成金管會要求的洗錢防制登記後，會持續以高標準自我要求，將高效監管、用戶體驗、資產安全與永續經營視為重要營運基礎，為用戶打造安全、合法且值得信賴的交易環境。

金管會 2024 年依據洗錢防制法第 6 條第 2 項的授權訂定「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防治登記辦法」（簡稱 vasp 登記辦法），明確要求 VASP 業者需完成主管機關要求的洗錢防制登記後才能繼續合法營運，象徵台灣 VASP 產業邁向制度化。

而現代財富歷時 9 個月全面檢視內部營運機制，並依時提交資料，在金管會和中華民國虛擬通貨商業同業公會協助及輔導下，順利通過審查。

MaiCoin 集團執行長劉世偉表示，堅持台灣 VASP 產業的長遠發展必須建立在合法合規的基礎上， MaiCoin 集團也會將這份堅持運用在 IPO 推進計畫之上，促進台灣資本市場與 VASP 產業的深度連結。