MaiCoin打造本土VASP領導品牌 現代財富通過金管會審核

鉅亨網記者王莞甯 台北


MaiCoin 在積極配合主管機關各項規範要求後，旗下現代財富科技今 (22) 日正式成為金管會證期局公告的完成洗錢防制登記 VASP 業者，可持續提供合規虛擬資產交易、移轉和保管等相關服務，MaiCoin 表示，此為打造值得信賴的本土 VASP 領導品牌奠定永續發展的根基。

cover image of news article
MaiCoin打造值得信賴的本土 VASP 領導品牌。(鉅亨網資料照)

現代財富科技有限公司主要營運 MaiCoin 數位資產買賣平台與 MaiCoin | MAX 數位資產交易所，MaiCoin 指出，完成金管會要求的洗錢防制登記後，會持續以高標準自我要求，將高效監管、用戶體驗、資產安全與永續經營視為重要營運基礎，為用戶打造安全、合法且值得信賴的交易環境。


金管會 2024 年依據洗錢防制法第 6 條第 2 項的授權訂定「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防治登記辦法」（簡稱 vasp 登記辦法），明確要求 VASP 業者需完成主管機關要求的洗錢防制登記後才能繼續合法營運，象徵台灣 VASP 產業邁向制度化。

而現代財富歷時 9 個月全面檢視內部營運機制，並依時提交資料，在金管會和中華民國虛擬通貨商業同業公會協助及輔導下，順利通過審查。

MaiCoin 集團執行長劉世偉表示，堅持台灣 VASP 產業的長遠發展必須建立在合法合規的基礎上， MaiCoin 集團也會將這份堅持運用在 IPO 推進計畫之上，促進台灣資本市場與 VASP 產業的深度連結。

MaiCoin 集團長年致力於推動數位資產主流化，展望未來，目標在合規營運的基礎上持續優化既有服務、並推出符合市場需求的多元產品，與產業及主管機關攜手打造安全永續且具國際競爭力的台灣虛擬資產市場。

