盤中速報 - Sui大跌9%，報3.33美元
鉅亨網新聞中心
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過9%，最新價格3.33美元，總成交量達1.75億美元，總市值117.39億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：3.67美元，近 1 日最低價：3.24美元，流通供給量：3,511,924,480。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.85%
- 近 1 月：-3.70%
- 近 3 月：+47.84%
- 近 6 月：+59.97%
- 今年以來：-15.48%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Dogwifhat大跌11.97%，報0.79美元
- 盤中速報 - Trust Wallet Token大跌23.21%，報1.14美元
- 盤中速報 - BounceBit大漲10.71%，報0.23美元
- 盤中速報 - Bonk大跌11.88%，報0美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇