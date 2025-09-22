盤中速報 - Aptos大跌8.79%，報4.24美元
鉅亨網新聞中心
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過8.79%，最新價格4.24美元，總成交量達0.33億美元，總市值29.94億美元，目前市值排名第 23 名。
近 1 日最高價：4.7美元，近 1 日最低價：4.24美元，流通供給量：686,642,651。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.57%
- 近 1 月：-3.65%
- 近 3 月：+17.63%
- 近 6 月：-18.57%
- 今年以來：-48.75%
