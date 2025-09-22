盤中速報 - 狗狗幣大跌8.08%，報0.24635美元
鉅亨網新聞中心
狗狗幣(DOGE)在過去 24 小時內跌幅超過8.08%，最新價格0.24635美元，總成交量達3.46億美元，總市值374.43億美元，目前市值排名第 5 名。
近 1 日最高價：0.26965美元，近 1 日最低價：0.24604美元，流通供給量：150,693,646,384。
Dogecoin來源為網路上一隻熱門的柴犬迷因哏，2013年從萊特幣LTC分支，可以用在Reddit和Titter中打賞贊助創作者，發布之後很快的在社群中流行起來，創辦者希望實現更易於被廣泛應用在現實生活，而不被投機者炒作的電子貨幣。Tesla執行長Elon Musk曾多次在Twitter表示對狗狗幣的意見。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.45%
- 近 1 月：+8.81%
- 近 3 月：+73.01%
- 近 6 月：+56.38%
- 今年以來：-19.50%
