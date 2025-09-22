search icon



盤中速報 - 攸泰科技(6928)急拉3.13%報66.1元，成交261張

鉅亨網新聞中心


攸泰科技(6928-TW)近5分K漲速3.13%，22日09:28報66.1元，成交261張，今日漲幅為4.42％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

攸泰科技(6928-TW)近5日股價下跌4.09% ，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊 下跌 0.19%。集中市場加權指數 上漲 0.41%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-820 張
  • 外資買賣超：-817 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張
  • 融資增減：-4 張
  • 融券增減：-7 張

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

集中市場加權指數25668.83+0.35%
攸泰科技69.6+9.95%

