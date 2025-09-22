盤中速報 - 攸泰科技(6928)急拉3.13%報66.1元，成交261張
鉅亨網新聞中心
攸泰科技(6928-TW)近5分K漲速3.13%，22日09:28報66.1元，成交261張，今日漲幅為4.42％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
攸泰科技(6928-TW)近5日股價下跌4.09% ，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊 下跌 0.19%。集中市場加權指數 上漲 0.41%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-820 張
- 外資買賣超：-817 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：-4 張
- 融券增減：-7 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鴻海 南亞科 力積電 宏達電 下個買點?【南亞科 第2】目標翻倍
- 盤中速報 - 攸泰科技(6928)急跌-4.35%報66.0元，成交1,317張
- 盤中速報 - 攸泰科技(6928)急拉3.14%報69.0元，成交809張
- 盤中速報 - 攸泰科技(6928)股價拉至漲停，漲停價69.0元，成交674張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇