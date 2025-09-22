盤中速報 - Trust Wallet Token大跌8.05%，報1.24美元
鉅亨網新聞中心
Trust Wallet Token(TWT)在過去 24 小時內跌幅超過8.05%，最新價格1.24美元，總成交量達0.71億美元，總市值5.19億美元，目前市值排名第 63 名。
近 1 日最高價：1.53美元，近 1 日最低價：1.22美元，流通供給量：416,649,900。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+80.28%
- 近 1 月：+86.95%
- 近 3 月：+108.56%
- 近 6 月：+62.01%
- 今年以來：+19.17%
