盤中速報 - BounceBit大漲12.48%，報0.24美元
鉅亨網新聞中心
BounceBit(BB)在過去 24 小時內漲幅超過12.48%，最新價格0.24美元，總成交量達0.17億美元，總市值1.76億美元，目前市值排名第 104 名。
近 1 日最高價：0.24美元，近 1 日最低價：0.2美元，流通供給量：739,458,906。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+33.46%
- 近 1 月：+65.20%
- 近 3 月：+162.25%
- 近 6 月：+62.89%
- 今年以來：-50.40%
