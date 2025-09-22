盤中速報 - DEXE大漲27.47%，報11.598美元

DEXE (DEXE)在過去 24 小時內漲幅超過27.47%，最新價格11.598美元，總成交量達0.37億美元，總市值9.74億美元，目前市值排名第 44 名。

DeXe Network是由DeXe DAO運營的去中心化社交交易和資產管理平臺。DEXE代幣是DeXe Network的ERC-20原生功能型代幣，可用於網絡治理，策略訂閱者獎勵，以及通過抵押作為對沖損失的保險。