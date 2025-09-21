盤中速報 - DYDX大漲9.43%，報0.738美元
鉅亨網新聞中心
DYDX(DYDX)在過去 24 小時內漲幅超過9.43%，最新價格0.738美元，總成交量達0.16億美元，總市值5.71億美元，目前市值排名第 62 名。
近 1 日最高價：0.765美元，近 1 日最低價：0.663美元，流通供給量：773,530,443。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.14%
- 近 1 月：+9.86%
- 近 3 月：+53.98%
- 近 6 月：+5.12%
- 今年以來：-52.53%
