盤中速報 - BAKE大跌20.52%，報0.052美元

鉅亨網新聞中心


BAKE(BAKE)在過去 24 小時內跌幅超過20.52%，最新價格0.052美元，總成交量達0.16億美元，總市值0.15億美元，目前市值排名第 209 名。

近 1 日最高價：0.074美元，近 1 日最低價：0.046美元，流通供給量：289,770,498。

BAKE幣是BakerySwap的代幣是幣安智慧鏈（BSC）上第一個提供平衡貨幣流動性池（LP）（例如LINK，DOT等）的自動化做市商（AMM）。2020年9月推出的BakeryToken（BAKE）是BakerySwap生態系統的一部分。 流動性提供者得到BAKE代幣的獎勵，可以用來賺取BakerySwap的交易費份額，並參與投票，作為BakerySwap生態管制過程的一部分。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-48.26%
  • 近 1 月：-35.85%
  • 近 3 月：-43.95%
  • 近 6 月：-64.33%
  • 今年以來：-79.37%

BAKE0.0519-20.5%

