盤中速報 - 幣安幣大漲9.55%，報1,078.6美元
鉅亨網新聞中心
幣安幣(BNB)在過去 24 小時內漲幅超過9.55%，最新價格1,078.6美元，總成交量達4.81億美元，總市值1,473.77億美元，目前市值排名第 3 名。
近 1 日最高價：1,082.4美元，近 1 日最低價：982.9美元，流通供給量：139,287,205。
幣安幣是由Binance平台發行的功能型代幣，可以用來支付幣安交易所的手續費或參與投資活動。原先是部署在以太坊網絡上的ERC-20代幣，然而隨著幣安鏈主網發佈上線，現已今有三種BNB存在：幣安鏈的BEP-2；幣安智能鏈的BEP-20；以太坊的ERC-20。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.53%
- 近 1 月：+24.20%
- 近 3 月：+65.76%
- 近 6 月：+64.15%
- 今年以來：+47.29%
