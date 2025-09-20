盤中速報 - FTT大漲18.02%，報1.07美元
鉅亨網新聞中心
FTT(FTT)在過去 24 小時內漲幅超過18.02%，最新價格1.07美元，總成交量達0.24億美元，總市值3.56億美元，目前市值排名第 79 名。
近 1 日最高價：1.12美元，近 1 日最低價：0.88美元，流通供給量：328,895,104。
FTX Token是由FTX交易所推出的代幣，FTX提供選擇權合約、槓桿、質押和現貨交易等多個服務，其團隊為了解決主流加密貨幣期貨交易的問題而創立平台。FTX以穩定幣進行清算，同時具有防回撥機制、集中抵押品池等功能，不需要保證金即可建立槓桿部位，只需要在FTX購買一枚比特幣三倍槓桿放空代幣即可實現。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+19.14%
- 近 1 月：+12.47%
- 近 3 月：+29.39%
- 近 6 月：-21.89%
- 今年以來：-73.72%
