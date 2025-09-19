盤後速報 - 永豐ESG低碳高息(00930)次交易(22)日除息0.12元，參考價17.53元
永豐ESG低碳高息(00930-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。
首日參考價為17.53元，相較今日收盤價17.65元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.67%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/22
|17.65
|0.118
|0.67%
|0.0
|2025/07/24
|17.44
|0.18
|1.03%
|0.0
|2025/05/27
|17.02
|0.07
|0.41%
|0.0
|2025/03/20
|18.17
|0.25
|1.38%
|0.0
|2025/01/22
|17.96
|0.16
|0.89%
|0.0
