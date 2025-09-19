search icon



盤後速報 - 永豐ESG低碳高息(00930)次交易(22)日除息0.12元，參考價17.53元

鉅亨網新聞中心


永豐ESG低碳高息(00930-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。

首日參考價為17.53元，相較今日收盤價17.65元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.67%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/22 17.65 0.118 0.67% 0.0
2025/07/24 17.44 0.18 1.03% 0.0
2025/05/27 17.02 0.07 0.41% 0.0
2025/03/20 18.17 0.25 1.38% 0.0
2025/01/22 17.96 0.16 0.89% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

